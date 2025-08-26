Mentre i lavori nell’area dell’ex vasca anni ’70 per la creazione di circa 1000 metri quadrati di nuove aree di fitness procedono secondo programma, da martedì mattina sono operative alcune modifiche sugli accessi alla piscina comunale di Cremona.

Da alcuni giorni, infatti, sono iniziate anche le attività di riqualifica delle aree a servizio dell’impianto che vedranno l’ottimizzazione degli spazi dell’ingresso della struttura con l’abbattimento di alcune pareti per la creazione di un’area giochi per i più piccoli, i relativi servizi igienici per i bambini, la nuova area ristoro con relativi servizi igienici, la nuova hall di ingresso che servirà sia la piscina olimpionica che le sale attrezzate e i nuovi locali della direzione e del personale.

Per operare questo importante intervento di ristrutturazione interna il gestore ha messo in atto alcuni necessari accorgimenti per consentire lo sviluppo dei lavori e, al contempo, garantire la fruibilità dell’impianto.

Dunque, l’ingresso alla vasca olimpionica è ora possibile da un accesso laterale alla struttura facilmente raggiungibile percorrendo il porticato che costeggia il blocco spogliatoi. Nel corridoio interno è stata allestita la reception e la segreteria con tutta la strumentazione tecnologica necessaria ad accogliere gli utenti.

Si tratterà, ovviamente, di una situazione temporanea necessaria affinché i lavori possano procedere secondo le tempistiche. Il gestore è operativo per ridurre al minimo i disagi agli utenti.

“I lavori di riqualifica procedono, sia nell’area della ex vasca anni ’70 che all’interno della struttura” spiega l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi. “L’Amministrazione monitora costantemente lo sviluppo dei lavori. Parallelamente agli interventi relativi al Project Financing procedono anche i lavori dell’Amministrazione finanziati con fondi Pnrr e a breve termineranno le attività di installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio della piscina e la riqualifica dei camminamenti interni al centro sportivo.”

