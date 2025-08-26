Ultime News

26 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Divisi tra due mondi”
26 Ago 2025 Per i neonati dell'ospedale
monitoraggio non invasivo
26 Ago 2025 Sputa in faccia ad una poliziotta
e tenta di aggredire gli agenti
26 Ago 2025 Suicida in carcere, i penalisti:
"Basta con questo abominio"
26 Ago 2025 Piscina comunale, lavori avanti
Provvisorio cambio ingresso
Tg Sport – 26/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Inter travolge il Torino a San Siro, 5-0 senza storia
– Inizia con un pareggio il campionato di Udinese e Verona
– Cobolli vince il derby italiano allo US Open, battuto Passaro in 5 set
– Bagnaia nono e contento, il paradosso del campione
– Da Parola a Bonazzoli, quando la rovesciata diventa arte
