Il Comune di Cremona si mobilita per Gaza. Il sindaco Andrea Virgilio e la giunta comunale, con un atto di indirizzo approvato nella seduta odierna, hanno lanciato una raccolta fondi solidale per supportare la Croce Rossa Italiana nell’impegno a favore della popolazione della Striscia.

Sarà attivo infatti da oggi, presso la tesoreria comunale, il conto corrente ordinario denominato Comune di Cremona: donazioni umanitarie per Gaza che consentirà di raccoglie aiuti concreti da parte di cittadini, enti, aziende e associazioni del territorio da qui fino al prossimo 30 giugno 2026.

I fondi raccolti saranno destinati interamente alla Croce Rossa Italiana, che supporta fin dagli inizi del conflitto in Medio Oriente la Mezzaluna Rossa Palestinese nelle attività di aiuto e sostegno quotidiano a migliaia di donne, uomini, bambine e bambini nella Striscia.

“Come amministratori e prima ancora come cittadini abbiamo il dovere morale e istituzionale di rispondere concretamente al dramma umanitario che si sta consumando nella Striscia di Gaza” ha spiegato il sindaco Andrea Virgilio. “Di fronte a una crisi che sta causando sofferenze indicibili alla popolazione civile – in particolare a bambini, donne e anziani – Cremona non può restare indifferente.

Ci siamo fatti promotori della raccolta, alla quale per primi come giunta comunale aderiremo indicando nella Croce Rossa, per l’alto profilo istituzionale che rappresenta e al tempo stesso il forte radicamento sul nostro territorio, il destinatario delle risorse che riusciremo a raccogliere. L’appello che mi sento di fare è che tutte le cittadine e i cittadini, le imprese, le associazioni e ogni realtà del nostro territorio partecipino all’iniziativa, come gesto di solidarietà verso chi oggi sta vivendo una situazione inaccettabile, in condizioni che non sono più tollerabili. Cremona ha sempre dimostrato di essere una comunità unita, solidale e capace di rispondere con generosità alle emergenze umanitarie. Anche questa volta, sono certo che sapremo essere all’altezza dei nostri valori”.

Chiunque volesse aderire e partecipare alla raccolta fondi lo potrà fare donando il proprio contributo, tramite bonifico bancario, sul conto corrente “Comune di Cremona: Donazioni umanitarie per Gaza”, IBAN IT27Z 05034 11400 000000100548, indicando come causale “Donazione in favore di Croce Rossa Italiana Odv per Gaza”.

