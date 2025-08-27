La Protezione civile di Regione Lombardia ha diffuso il bollettino che prevede una serie di allerte meteo, che prenderanno il via dalla mezzanotte di giovedì 28 agosto. Si tratta di un’allerta che va dal giallo all’arancione, per rischio idrogeologico e meteorologico. Allerta rossa, invece, su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali.

“Rivolgo un appello ai cittadini – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa – a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile regionale. È importante ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte e mettere in atto tutti quei comportamenti che possano garantire la sicurezza”.

