Posto di blocco della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale di Cremona, guidata dalla Comandante Chiara Fusari, ha portato a termine un’importante operazione di controllo stradale, finalizzata a garantire maggiore sicurezza nei paesi della provincia, in particolare in quelle aree prive di un servizio di polizia locale o con personale ridotto.

Durante un posto di controllo, una pattuglia ha intimato l’alt a un’autovettura che, invece di fermarsi, si è data alla fuga ad alta velocità lungo la Strada Provinciale 87 (via Giuseppina). Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per diversi chilometri, fino a quando gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo.

Alla guida si trovava un uomo, italiano di 44 anni, pregiudicato, risultato privo di patente poiché già revocata. L’autovettura, inoltre, circolava nonostante da anni fosse senza copertura assicurativa e senza revisione. Il conducente è stato denunciato, sanzionato con diverse multe e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

“Fra le nostre priorità vi è la necessità di garantire la sicurezza sulle strade del territorio, offrendo supporto anche ai Comuni che necessitano di un aiuto da parte delle nostre pattuglie, che già sono ampiamente impegnate nelle attività di vigilanza e di contrasto agli illeciti, in particolare in campo ambientale” sottolinea la Comandante Chiara Fusari.

La Polizia Provinciale conferma che i controlli sulle strade della provincia proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di contrastare le condotte pericolose e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

