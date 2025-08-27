Ultime News

27 Ago 2025 Mutui a Cremona: in crescita
gli importi, oltre i 123mila euro
27 Ago 2025 Andy Warhol e la Pop art in mostra
a Soncino fino al 7 settembre
27 Ago 2025 Cremo, Charles Pickel
ceduto al RCD Espanyol
27 Ago 2025 Maltempo, allerta meteo
da mezzanotte di giovedì
27 Ago 2025 Guerra in Medio Oriente, Comune
lancia raccolta fondi per Gaza
Tg News – 27/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, Papa Leone XIV: “Supplico tutela civili, no a spostamenti forzati”
– Mosca: “Sforzi di pace di Trump importanti”
– Minneapolis, sparatoria davanti a scuola cattolica
– Omegna, muore bimbo 3 anni caduto in piscina
– Cognata Impagnatiello deve risarcire famiglia di Giulia
– Confcommercio, 22.144 euro i consumi a testa, boom tecnologie
– A Giorgio Armani la Capannina di Forte dei Marmi
– Meloni: “Reazioni Israele a Gaza oltre principio proporzionalità
– Previsioni 3B Meteo 28 Agosto
