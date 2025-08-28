Video Pillole
Tg News – 28/8/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Missili russi su Kiev, 18 morti, 4 sono bambini, 48 feriti
– Israele, no a un piano per lo Stato Palestinese
– Foto rubate e postate su web, chiude sito sessista
– Guasto alle montagne russe a Cinecittà World, persone bloccate
– Mantova, auto finisce in Po, morte due persone a bordo
– Taranto, accoltella l’ex compagna, arrestato 35enne
– Il Consiglio dei Ministri vara la nuova Farnesina
– Medio Oriente, Tajani “Al lavoro con Arabia Saudita per soluzione”
– Previsioni 3B Meteo 29 Agosto
gsl/mrv
