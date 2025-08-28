Ultime News

28 Ago 2025 Giunta Virgilio pronta per le sfide
autunnali: cantieri, Pnrr e campus
28 Ago 2025 Samuele vola in finale
a Mister Italia 2025
28 Ago 2025 Bivacchi notturni: dopo via
Beltrami tocca al Parco Tognazzi
28 Ago 2025 Docenti cremonesi uniti per Gaza
La scuola si mobilita per la pace
28 Ago 2025 Bici rubata: due nei guai
per furto e ricettazione
Tg News – 28/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Missili russi su Kiev, 18 morti, 4 sono bambini, 48 feriti
– Israele, no a un piano per lo Stato Palestinese
– Foto rubate e postate su web, chiude sito sessista
– Guasto alle montagne russe a Cinecittà World, persone bloccate
– Mantova, auto finisce in Po, morte due persone a bordo
– Taranto, accoltella l’ex compagna, arrestato 35enne
– Il Consiglio dei Ministri vara la nuova Farnesina
– Medio Oriente, Tajani “Al lavoro con Arabia Saudita per soluzione”
– Previsioni 3B Meteo 29 Agosto
