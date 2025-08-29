E’ una giornata speciale, che segna l’esordio casalingo davanti al proprio pubblico. Sono state date risposte importanti dai tifosi della Cremonese, visto il nuovo record di 8022 abbonati. Questa sera, alle ore 18:30, allo Zini arriva il Sassuolo. Una neopromossa atipica, vista la qualità della rosa a disposizione del tecnico Fabio Grosso. Un match già disputato due volte, nella passata stagione: i grigiorossi si imposero con un netto 4-1 al Mapei Stadium, mentre allo Zini la gara di ritorno terminò 1-1.

Intanto Cremonese sempre attivissima sul mercato. La società grigiorossa continua a lavorare per definire gli ultimi colpi in entrata e in uscita. Sempre più vicino Jamie Vardy, attaccante attualmente svincolato, che è attratto dalla meta italiana e dalla corte della Cremonese. Quella per il bomber inglese è una pista che si scalda minuto dopo minuto e che potrebbe realmente concretizzarsi. Il giocatore potrebbe sbarcare in Italia già in giornata.

Resta un capitolo aperto invece la situazione Faris Moumbagna. Il classe 2000 è in Italia e ha sostenuto le visite mediche tra Milano e Brescia, ma non è scontato che l’affare venga chiuso. C’è poi, per il centrocampo, l’obiettivo Andrea Colpani. Il fantasista, che ha già rifiutato altre destinazioni, vuole solo la Cremonese. Da convincere però il Monza, che al momento continua a fare muro. Ai saluti invece Michele Castagnetti, icona grigiorossa, virtualmente nuovo giocatore del Cesena. Pressing infine dalla B per De Luca, che piace ad Avellino e Modena.

Simone Guarnaccia

