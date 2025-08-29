Era il 3 giugno 2023, Cremonese-Salernitana, 2-0 firmato Buonaiuto e Tsadjout.

Era l’ultima giornata di un campionato di Serie A che relegò i grigiorossi al penultimo posto davanti alla Sampdoria e dietro di quattro punti rispetto al duo Spezia-Verona, protagoniste dello spareggio salvezza (festeggiò l’Hellas).

Da allora sono passati 818 giorni, scanditi da due campionati di B, una finale playoff persa ed una vinta con trionfo grigiorosso al Picco di La Spezia.

Oggi la Cremonese riporta la Serie A in città e l’entusiasmo è cresciuto in maniera esponenziale dopo la vittoria di San Siro col Milan e i rumors di mercato che portano all’ex capitano del Leicester City Jamie Vardy.

L’affetto verrà misurato già alle 18:30 sugli spalti dello Zini con oltre diecimila presenze. Il dato degli abbonati, 8022, è da record storico e promette di trasformare l’impianto di via Persico in un catino ribollente. Il resto dello spettacolo dovrà garantirlo il campo.

La truppa di Nicola, privata di Bonazzoli Mvp di Milano, è comunque pronta per il primo abbraccio casalingo di questa Serie A.

© Riproduzione riservata