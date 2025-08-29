C’è anche Cremona nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026: la città del Torrazzo ospiterà una mostra promossa da Regione Lombardia con l’apporto operativo di Ficts (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) nel quadro del progetto Emozione dei Giochi – Culture through Sport, che arricchisce l’evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici con iniziative di valorizzazione del territorio.

Dal 9 settembre al 26 ottobre il Museo del Violino proporrà un’esposizione fotografica che celebra le donne nello sport, in particolare le atlete ai Giochi Olimpici Estivi ed Invernali simbolo di inclusione e determinazione. L’allestimento, originale e interattivo, saprà incuriosire anche le nuove generazioni.

È un percorso culturale avviato quest’estate che intende avvicinare il pubblico ai Giochi con una prospettiva integrata fra sport e cultura, turismo e scuola; coinvolge diverse città, ad esempio Cedegolo nel bresciano dove il Museo dell’Energia Idroelettrica di Valle Camonica rende omaggio attraverso gli scatti fotografici alle sorelle Fanchini, protagoniste dello sci alpino italiano, con una selezione di immagini che ne ricordano la carriera e ne sottolineano il legame con la montagna.

Federica Priori

