Momenti di paura domenica mattina in via Vulpariolo, alla pista di motocross, dove un giovane è caduto dalla moto mentre faceva alcuni giri.

Erano circa le 10,30 e il giovane stava girando in pista quando si è verificato l’incidente. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso.

Il ragazzo, un 16enne, è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale, in codice giallo. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia.

