31 Ago 2025 "Nessun Dorma", oltre 200 persone
al tradizionale concerto all'alba
31 Ago 2025 Abbatte cartelli ecolpisce le auto:
notte di follia in corso Vacchelli
31 Ago 2025 La Cremonese ha già un’identità
Che partenza sprint per Nicola
30 Ago 2025 Vardy, Sarmiento e poi mediana
e difesa: Cremo scatenata
Cade dalla moto mentre gira
in pista, elisoccorso per un 16enne

Momenti di paura domenica mattina in via Vulpariolo, alla pista di motocross, dove un giovane è caduto dalla moto mentre faceva alcuni giri.

Erano circa le 10,30 e il giovane stava girando in pista quando si è verificato l’incidente. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso.

Il ragazzo, un 16enne, è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale, in codice giallo. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia.

