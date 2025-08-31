Cronaca
Cade dalla moto mentre gira
in pista, elisoccorso per un 16enne
Momenti di paura domenica mattina in via Vulpariolo, alla pista di motocross, dove un giovane è caduto dalla moto mentre faceva alcuni giri.
Erano circa le 10,30 e il giovane stava girando in pista quando si è verificato l’incidente. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso.
Il ragazzo, un 16enne, è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale, in codice giallo. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia.
