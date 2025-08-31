Incidente nel primo pomeriggio di domenica in zona Casalmorano, dove un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo dopo aver investito un grosso daino, che stava attraversando la strada.

Mancavano una manciata di minuti alle 13 e l’uomo, un 50enne residente in zona, stava transitando a bordo della sua Honda, diretto verso Azzanello, quando l’animale è sbucato dal bordo strada. L’impatto è stato violento ed inevitabile. Il centauro ha perso il controllo del proprio mezzo, che è caduto, strisciando sull’asfalto per una cinquantina di metri, prima di concludere la propria corsa.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno attivato anche l’elisoccorso. Fortunatamente il 50enne, che è rimasto cosciente, e che è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non è in pericolo di vita, sebbene abbia riportato ferite serie.

Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Casalbuttano, mentre la Polizia Locale Provinciale si è occupata di recuperare la carcassa del daino.

Sempre più spesso gli animali selvatici di grossa taglia, che ormai popolano tutto il territorio, si rendono responsabili di incidenti stradali. Nella zona di Casalmorano la presenza di daini è piuttosto cospicua. Ad essi si aggiungono i caprioli e i cinghiali. Presenze non autoctone, che rappresentano un rischio concreto per i fruitori della strada.

Laura Bosio

