Il fiume Po è cresciuto di quasi quattro metri in tre giorni. Le violente precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno colpito non solo il Cremonese ma tutto il nord Italia, hanno provocato una crescita esponenziale dei volumi di acqua, gonfiando torrenti, fiumi, fossati e rogge.

Così dai -6,50 metri sotto lo zero idrometrico che si registravano il 28 di agosto, si è passati ai -3,03 di sabato. Ora il livello ha ricominciato, lentamente, a decrescere, portandosi a -3,35, ma le correnti sono ancora molto forti.

