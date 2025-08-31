Torna l’evento di fine estate: anche per il 2025 l’alba del 31 agosto ha portato musica e parole sulle sponde del Grande Fiume, al cospetto del Cristo del Po, con Nessun Dorma.

In una mattina fresca ma con un cielo terso e limpido di rara bellezza, tra i racconti di Alberto Branca e Francesca Grisenti è stato possibile apprezzare le arie delle opere più famose interpretati da Enrica Fabbri e Michele Govi. Al pianoforte Achille Branca. La direzione artistica è stata affidata a Controsensoteatro.

In apertura il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi in lingua originale, testo che compie 800 anni e ci aiuta anche a ricordare la scomparsa dell’Omonimo pontefice avvenuta quest’anno.

Erano presenti oltre 200 persone, per un appuntamento ormai irrinunciabile per la fine dell’estate cremonese.

“Quest’anno abbiamo voluto aprire con una dedica speciale all’800esimo anniversario della scrittura da parte di Francesco D’Assisi del Cantico delle Creature e un omaggio anche a Papa Francesco che quest’anno ci ha lasciato e ha portato con sé parole di pace e di amore per la natura” commenta il sindaco, Michel Marchi.

“Questo è stato il nostro messaggio di quest’anno, come sempre una grande partecipazione, bravissimi gli artisti che si sono avvicendati e sicuramente una buona prospettiva anche per il 2026 con una nuova edizione del Nessun Dorma”.

© Riproduzione riservata