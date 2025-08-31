Ultime News

31 Ago 2025 Cade dalla moto mentre gira
in pista, elisoccorso per un 16enne
31 Ago 2025 "Nessun Dorma", oltre 200 persone
al tradizionale concerto all'alba
31 Ago 2025 Abbatte cartelli ecolpisce le auto:
notte di follia in corso Vacchelli
31 Ago 2025 La Cremonese ha già un’identità
Che partenza sprint per Nicola
30 Ago 2025 Vardy, Sarmiento e poi mediana
e difesa: Cremo scatenata
Cronaca

"Nessun Dorma", oltre 200 persone
al tradizionale concerto all'alba

Alcune immagini dell'evento

Torna l’evento di fine estate: anche per il 2025 l’alba del 31 agosto ha portato musica e parole sulle sponde del Grande Fiume, al cospetto del Cristo del Po, con Nessun Dorma.

In una mattina fresca ma con un cielo terso e limpido di rara bellezza, tra i racconti di Alberto Branca e Francesca Grisenti è stato possibile apprezzare le arie delle opere più famose interpretati da Enrica Fabbri e Michele Govi. Al pianoforte Achille Branca. La direzione artistica è stata affidata a Controsensoteatro.

In apertura il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi in lingua originale, testo che compie 800 anni e ci aiuta anche a ricordare la scomparsa dell’Omonimo pontefice avvenuta quest’anno.

Erano presenti oltre 200 persone, per un appuntamento ormai irrinunciabile per la fine dell’estate cremonese.

“Quest’anno abbiamo voluto aprire con una dedica speciale all’800esimo anniversario della scrittura da parte di Francesco D’Assisi del Cantico delle Creature e un omaggio anche a Papa Francesco che quest’anno ci ha lasciato e ha portato con sé parole di pace e di amore per la natura” commenta il sindaco, Michel Marchi.

“Questo è stato il nostro messaggio di quest’anno, come sempre una grande partecipazione, bravissimi gli artisti che si sono avvicendati e sicuramente una buona prospettiva anche per il 2026 con una nuova edizione del Nessun Dorma”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...