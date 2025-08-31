Un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine: questa la richiesta da parte dei residenti del centro storico, che dopo le esplosioni di violenza degli ultimi giorni esprimono forti preoccupazioni.

“Sotto la lente d’ingrandimento adesso c’è corso Pietro Vacchelli” spiega Rita La Fata presidente del quartiere Centro. “Alcuni residenti addirittura mi hanno scritto ‘siamo la nuova piazza Roma’” spiega. “In realtà le zone da attenzionare in centro sono diverse, e già sono controllate.

“Ho collaborato con l’assessore alla Sicurezza e con le forze di polizia in questo senso, e raccomando ai miei residenti e a tutti i cittadini di chiamare sempre le forze dell’ordine in caso di problemi”.

Il problema è che si sta assistendo ad una recrudescenza dei fenomeni violenti: “Purtroppo questi casi invece di diminuire stanno aumentando e siamo molto preoccupati” continua La Fata. “ci sono genitori con figli adolescenti che non si fidano più a lasciarli uscire in bicicletta. Noi stiamo cercando di evitare che la cosa venga esasperata, ma di fatto c’è bisogno di un intervento serio e deciso e di più presidio” conclude la presidente.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata