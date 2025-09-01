Giallo domenica notte a Castelleone, dove una ragazza è caduta in zona piazza Trieste, e ha battuto la testa. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e auto medica: in un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, in quanto aveva perso conoscenza, ma successivamente si è ripresa, ed è stata trasportata in pronto soccorso in codice verde. Con lei è stato soccorso anche un altro ragazzo, rimasto ferito a sua volta, pare anch’egli per una caduta.

Cosa sia davvero successo, tuttavia, i Carabinieri di Castelleone, devono ancora capirlo. Da quanto ha raccontato l’uomo, un 30enne della zona, i due erano in un locale, ed erano usciti nel parcheggio per fumare una sigaretta.

La giovane, una 22enne residente all’estero, che si trova in paese in visita ad alcuni parenti, ad un certo punto sarebbe caduta, ma la dinamica rimane un mistero. D’altro canto, lei non ricorda nulla di quanto accaduto, e il parcheggio è privo di telecamere.

L’uomo nega di averla spinta, e sul corpo della ragazza non sono state trovate lesioni compatibili con tentativi di violenza. Neppure le altre persone presenti in zona sembrano aver visto nulla. Dunque i militari dovranno cercare di fare luce su quanto accaduto e ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.

Laura Bosio

