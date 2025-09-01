Colpo in difesa per la Cremonese in chiusura di mercato. La società grigiorossa ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Mikayil Faye dalla società Stade Rennais F.C.

Nato il 14 luglio 2004 a Sédhiou (Senegal), Faye cresce calcisticamente nel proprio Paese prima di trasferirsi in Europa, più precisamente dai croati del Kustosija, a soli 18 anni. Al termine della sua prima stagione tra i grandi viene notato dal Barcellona, che lo aggrega alla formazione Atlétic: in Catalogna gioca 35 partite (segnando 4 gol) per poi trasferirsi allo Stade Rennais, con cui è sceso in campo nella stagione 2024-25 registrando 12 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Lega francese. A livello internazionale ha già debuttato con il Senegal, trovando anche il gol nella sfida amichevole al Gabon.

“Benvenuto in grigiorosso, Mikayil!” si legge nel comunicato della Cremonese.

© Riproduzione riservata