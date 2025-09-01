Momenti drammatici lunedì mattina nella stazione di Treviglio, dove un uomo di 72 anni si è sentito male a bordo del treno diretto a Cremona, su cui era appena salito.

I passeggeri hanno immediatamente avvertito il capotreno, che ha cercato di rianimare il 72enne praticandogli il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo del 118.

A complicare le cose, il fatto che la stazione di Treviglio è sprovvista di defibrillatore. I soccorritori hanno quindi dovuto raggiungere il vicino polo fieristico per recuperarne uno e poter intervenire. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’episodio si è verificato intorno alle 10 della mattina. Il treno sarebbe partito per la città del Torrazzo alle 10.07, ma ovviamente è poi stato soppresso, e i passeggeri hanno dovuto aspettare quello successivo.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della polizia locale. lb

© Riproduzione riservata