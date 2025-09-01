La macchina del tempo dal 12 al 14 settembre riporterà Isola Dovarese al 1322. Il piccolo paese si trasformerà per tre giorni in occasione del Palio, con la rievocazione storica del matrimonio tra Anna Dovare e Filippino Gonzaga. Tra i protagonisti c’è anche l’assessore del Comune di Cremona, Simona Pasquali, nata e cresciuta proprio a Isola Dovarese, dove torna ogni anno per l’evento.

“Da quando sono piccola partecipo al Palio, come tutti i bambini di Isola Dovarese” racconta. “Una delle cose più belle è che in quei giorni il paese si ripopola: tornano tutti, anche coloro che, come me, si sono trasferiti altrove per motivi di famiglia o di lavoro”.

Dal 2021, subito dopo la pandemia, Pasquali interpreta Barbara di Brandeburgo. “Il mio personaggio passa da Isola Dovarese e si ferma qui con le sue figlie, prima di raggiungere Bianca Maria Visconti al castello di Santa Croce a Cremona”.

Oltre a questo ruolo, l’assessore cura anche le coreografie. “Mi hanno chiesto di seguire il gruppo di danza. Alcune coreografie sono fedeli ai trattati dell’epoca, altre sono state create appositamente per lo spettacolo, ma utilizzando passi originali del Quattrocento”.

La passione per la danza accompagna Pasquali sin da quando aveva 15-16 anni. “Con un gruppo di amici di Isola abbiamo cercato maestri un po’ in tutta Italia per perfezionarci nella danza rinascimentale”, ha spiegato.

Dal 12 al 14 settembre si sfideranno le quattro contrade: Le Gerre, Porta Tenca, San Bernardino e San Giuseppe. Pasquali fa parte di quest’ultima, vincitrice dell’edizione 2024. E sorride facendo la sua previsione per il prossimo Palio: “Vincerà San Giuseppe, non c’è dubbio”.

Silvia Galli

