Una rappresentanza della Giunta, con il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore all’istruzione Roberta Mozzi, la dirigente Silvia Bardelli, la coordinatrice della scuola Laura Pedretti, ha salutato alunni e insegnanti il primo giorno di scuola all’asilo Lancetti. Un momento di inaugurazione ufficiale del nuovo anno scolastico in partenza.

Chi varca la soglia dell’istituto per la prima volta trova uno spazio per ambientarsi, alla presenza dei genitori. Tutto poi dovrebbe andare a regime il prossimo mese.

Il sindaco ha messo in evidenza che sull’ediliza scolastica si sta “lavorando sui fondi del Pnrr, che sono importanti, e che ci stanno dando la possibilità di consolidare degli interventi, come la messa in sicurezza della scuola Virgilio e dell’Anna Frank. Proseguono poi i lavori presso il polo scolastico Mario Lodi, nel quartiere Po. Sono interventi strutturali molto importanti”.

Accanto a questo “proseguiamo le diagnosi, soprattutto dal punto di vista della sismica, per consentire ulteriori interventi”. Rivolgendosi a tutti gli studenti il sindaco ha detto: “In qualche modo vi direi godetevela perché la scuola dopo sarà fonte di tanti ricordi, tanta nostalgia, tante amicizie, tanti legami che poi avrete la possibilità di proseguirli nel corso della vostra vita”.

