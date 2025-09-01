Il degrado della segnaletica del quartiere Po, evidenziato dai consiglieri comunali Marco Olzi e Carlalberto Ghidotti in un’interrogazione, è all’attenzione del Comune, come emerge dalla risposta dell’assessore Luca Zanacchi. “Il fabbisogno complessivo sul territorio e lo stato di consistenza e riqualificazione della segnaletica viene monitorato costantemente mediante la società Aem” sottolinea.

“In funzione delle risorse sono previsti per l’anno in corso una serie di interventi di manutenzione della segnaletica sul territorio”.

In particolare, in zona quartiere Po “sono previsti interventi di riverniciatura degli attraversamenti pedonali e della segnaletica, fasce di arresto e di precedenza, stalli disabili e pista ciclabile di via Navaroli. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, a partire dal mese di settembre”.

In questo senso, “si interverrà sul marciapiede di via Mella/via Mincio in corrispondenza del sagrato della chiesa e sul marciapiede di via Trebbia 6 e 1/a (fronte scuola)”.

Gli interventi in programma sul quartiere Po “si inseriscono nell’ambito dell’appalto di segnaletica orizzontale sulla viabilità comunale per il 2025, che prevede il ripasso di circa 1000 passaggi pedonali, fasce d’arresto e di precedenza, stalli disabili e stalli sosta” conclude l’assessore. Tali lavori, avviati il 21 luglio, si protrarranno fino ad ottobre 2025.

