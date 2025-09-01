“Ancora una volta – e ormai con frequenza quasi quotidiana – il centro di Cremona è stato teatro di episodi di violenza e degrado che hanno turbato profondamente i cittadini. In questi giorni abbiamo assistito a scene di follia in corso Vacchelli, con segnaletica abbattuta e auto prese a pugni; solo ieri nuove aggressioni hanno coinvolto anche un minore di 14 anni; e ancora i residenti della zona centrale hanno lanciato l’ennesimo grido d’allarme” a prendere posizione sono i Consiglieri comunale di Fratelli d’Italia Matteo Carotti e Rosaria Compagnone, membri della Commissione Coesione Sociale e Sicurezza, che raccolgono e rilanciano le preoccupazioni espresse dai residenti del Quartiere Centro, i quali vivono con la paura di uscire di casa o di rientrare la sera.

“È evidente che non si tratta più di episodi isolati, ma di una lunga e preoccupante scia di disordini che sta trasformando il cuore della città in un luogo percepito come insicuro” continuano.

“Cremona ha bisogno di risposte immediate e concrete. Come Fratelli d’Italia abbiamo già avanzato due precise proposte in Consiglio Comunale: l’istituzione di presidi fissi delle Forze dell’Ordine in centro storico e l’adesione del Comune di Cremona all’operazione “Strade Sicure”, con la presenza dell’Esercito a supporto del lavoro quotidiano delle forze di polizia. Per quest’ultima misura chiediamo con forza che la Giunta interloquisca con il Prefetto, unico soggetto titolato a inoltrare la richiesta al Ministero dell’Interno, per capire se è stata accolta la richiesta del presidio militare”.

“La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini, e un’amministrazione seria deve fare tutto ciò che è in suo potere per garantirla. Chi governa Cremona non può limitarsi a registrare i fatti di cronaca: deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità di agire, adesso. Se il centro storico diventa terra di nessuno, a rimetterci non è solo la tranquillità dei residenti, ma anche l’immagine e l’attrattività della nostra città” concludono i consiglieri.

