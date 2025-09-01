Ultime News

1 Set 2025 Arte e sicurezza: terminato
il murales sulla tangenziale
1 Set 2025 Palio di Isola Dovarese tra
prove generali e rivalità atavica
1 Set 2025 Prevenzione dei tumori
Tre appuntamenti con la Lilt
1 Set 2025 Scuole infanzia, inaugurato
nuovo anno scolastico
1 Set 2025 Segnaletica quartiere Po, Zanacchi:
"Previsti interventi di manutenzione"
Tg News – 1/9/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Sisma devastante in Afghanistan, centinaia di morti
– Interferenze russe su Gps aereo Von Der Leyen
– 17 persone uccise in raid israeliani su Gaza
– A Milano 18enne trascinata nel bosco e violentata
– A Modena grave bimbo ustionato con acqua bollente
– Aiuti alle famiglie, al via nuova social card
– Istat, disoccupazione di Luglio al 6%
– Trasporti, arriva il primo sciopero dopo le ferie
– Previsioni 3B Meteo 2 Settembre
