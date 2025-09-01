Video Pillole
Tg News – 1/9/2025
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Sisma devastante in Afghanistan, centinaia di morti
– Interferenze russe su Gps aereo Von Der Leyen
– 17 persone uccise in raid israeliani su Gaza
– A Milano 18enne trascinata nel bosco e violentata
– A Modena grave bimbo ustionato con acqua bollente
– Aiuti alle famiglie, al via nuova social card
– Istat, disoccupazione di Luglio al 6%
– Trasporti, arriva il primo sciopero dopo le ferie
– Previsioni 3B Meteo 2 Settembre
gsl
