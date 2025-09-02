24 posti a disposizione per bimbi tra gli 0 e i 3 anni, per rilanciare il paese partendo da un aspetto particolarmente sentito dalle famiglie, di Cremona come di tutt’Italia.

È stato inaugurato alcuni giorni fa, a Crotta d’Adda un nuovo asilo nido, “ricavato” da una vecchia scuola materna chiusa da metà degli anni ’80.

La struttura, che vedrà l’apertura ed entrerà a pieno regime proprio in queste settimane, conta già una quindicina di iscritti: un grande e importante aiuto per quei genitori, che causa lavoro, spesso faticano a trovare a chi affidare i propri piccoli.

Si tratta, ad ogni modo, di un importante sforzo da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sebastiano Baroni, che si è impegnata anche a mettere a nuovo gli spazi.

“L’asilo nido – commenta il primo cittadino – nasce innanzitutto dalla necessità di dare un nuovo servizio alle giovani coppie, che hanno un bambino piccolo; era una necessità pe una comunità come la nostra, anche per offrire quello che è il supporto alla cittadinanza e per i paesi limitrofi. L’impegno c’è stato e c’è tutt’ora: tutti gli asili nido, qui come nel resto del Paese, penso siano da osservare in ottica di bilancio come puro servizio, senza guardare al taglio economico”.

“La struttura è stata studiata per un massimo di capienza da 24 iscritti – prosegue Baroni – ma il nostro target ideale, almeno per quest’anno, è di 16 bambini. Dal 2026 provvederemo a potenziare la struttura”.

Particolarmente interessante anche il discorso tariffe: calibrate in base all’Isee, per i residenti si parte da un minimo di 250 euro mensili fino ad un massimo di 450 euro, con numeri ridotti del 40% in caso di frequenza a 3 giorni e del 20% per quattro giorni a settimana. Cifre di poco superiori per i soggetti non residenti.

Numeri accattivanti se si considera che in Lombardia la spesa per famiglia supera mediamente i 6 mila euro annui.

Sempre a Crotta d’Adda, lavori in corso nello stabile che fu sede dell’ex scuola elementare: l’immobile, in disuso da quasi quarant’anni, diventerà presto un nuovo polo multifunzionale, grazie ad un bando vinto dall’amministrazione per circa 500 mila euro e relativo alla rigenerazione urbana.

“Cosa sarà? Una parte diventerà il nuovo ambulatorio – spiega in merito il Sindaco – mentre un’altra sarà dedicata ad un museo con biblioteca, dove abbiamo appena vinto un altro bando cultura da 25 mila euro; l’area centrale diventerà comunque un atrio, che manca al paese di Crotta, da destinare agli eventi e progetti locali. Ci sarà poi, non compresa nel bando, la riqualificazione della zona sottostante a scopo di magazzino per le associazioni del paese”.

Modi diversi per un solo obiettivo: rendere il piccolo centro nuovamente attrattivo per famiglie e residenti.

“Si lavora sempre con molta attenzione – conclude Baroni – sulla pre progettualità, per poter vincere i bandi quando si presentano. E vincere bandi ti permette di costruire e crescere”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata