I problemi dell’illuminazione pubblica in città tornano all’attenzione dell’opposizione, che rimarca le criticità e diverse zone al buio. A intervenire sono Andrea Carassai e Luca Ghidini, rispettivamente capogruppo in Consiglio Comunale e segretario Comunale di Forza Italia a Cremona.

“L’illuminazione pubblica rappresenta un tema cruciale per la vivibilità urbana e la sicurezza dei cittadini” commentano i due politici. “L’assenza di punti di illuminazione negli spazi pubblici, segnalata in diverse zone della città, dal centro alle periferie, come ad esempio il quartiere di S. Felice – S. Savino è, infatti, uno dei fattori più significativi sull’insicurezza dei cittadini. Da tempo Forza Italia ha sollevato l’attenzione sull’inadeguatezza degli impianti elettrici cittadini, attraverso un’interrogazione all’Amministrazione comunale e una mozione discussa in Consiglio”.

Le criticità, secondo Carassai e Ghidini, “sono evidenti: impianti vetusti, disagi frequenti in numerose aree della città e l’assenza di un piano organico di investimenti per la riqualificazione e l’ampliamento del sistema di illuminazione pubblica. Un piano che dovrebbe essere definito con urgenza, anche in vista della prossima scadenza della gara per l’affidamento del servizio.

Purtroppo, Cremona continua a mostrare limiti strutturali che la rendono vulnerabile: bastano poche ore di pioggia perché intere zone restino al buio. Le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano, e le immagini che alleghiamo – scattate in Via Gerolamo da Cremona (nella notte tra il 1° e il 2 settembre), Viale Po e Via Beltrami (nelle prime ore del mattino del 2 settembre) – documentano blackout estesi.

È inaccettabile che nel 2025, in una città come Cremona, l’illuminazione pubblica vada in tilt ogni volta che piove. Forza Italia chiede all’Amministrazione un intervento concreto, rimanendo in attesa di discutere e definire congiuntamente con le altre forze politiche in Consiglio Comunale e nelle commissioni competenti i dettagli della gara per il nuovo affidamento del servizio di illuminazione pubblica, prossimo alla scadenza” concludono i due politici di opposizione.

