Dopo il passaggio a Cremona del noto Youtuber romano Franchino er Criminale, che aveva lasciato una recensione poco edificante di alcune paninoteche cittadine, non si fa attendere la risposta di una di queste, lo Spurchiss di piazza Stradivari.

In una nota il locale ha voluto sottolineare le proprie ragioni. “Il video, che ha analizzato l’offerta di street food locale, ha descritto in modo parziale e fuorviante l’esperienza presso il nostro locale, mostrando un panino con pochi ingredienti e omettendo di presentare il menù completo o l’ambiente del ristorante” sottolineano i titolari.

Il panino, nella fattispecie, era incompleto rispetto a quello presentato sul menù. “Il video si è concluso con un giudizio che ha etichettato l’offerta di Spurchiss con la sigla “N.C.S.P.” ( n.d.r. Non Ci Siamo Proprio). A differenza

di altri locali recensiti, il video non ha fornito una rappresentazione completa del lavoro quotidiano e della filosofia del marchio, focalizzata su qualità, abbondanza e creatività”.

“Spurchiss è un brand emergente nel panorama dello street food, che si distingue per la selezione di panini realizzati con ingredienti di alta qualità, pensati per essere ricchi, vari e sostanziosi” continuano i titolari. “Rispettando pienamente la libertà di espressione e il diritto di critica, Spurchiss ha scelto di rispondere con una video parodia, già disponibile online, per chiarire i punti emersi dalla recensione e riaffermare l’identità del locale in modo costruttivo e ironico”. IL VIDEO

© Riproduzione riservata