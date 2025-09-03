Ultime News

Fuori strada in via Sesto,
ferita donna di 64 anni

Pauroso fuori strada nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12, lungo la via Sesto, in direzione Casanova del Morbasco, dove un’auto è uscita di strada, finendo nel fosso.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il ferito dalle lamiere: si tratta di una donna di 64 anni.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Cremona. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona.

