Pauroso fuori strada nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12, lungo la via Sesto, in direzione Casanova del Morbasco, dove un’auto è uscita di strada, finendo nel fosso.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il ferito dalle lamiere: si tratta di una donna di 64 anni.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Cremona. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona.

