Bilancio dei saldi estivi sottotono nel Cremonese: a dirlo è Marco Stanga, presidente di Federmoda Cremona. “Abbiamo avuto un primo report sui saldi a livello italiano: emerge che, rispetto al 2024, le vendite sono un po’ sottotono, con una media del -6%”.

Il dato ci Cremona rispecchia “quello che sta succedendo in Italia, nel senso che purtroppo il rincaro dei prezzi non ha fatto altro che peggiorare la situazione”.

L’effetto wow, dice ancora Stanga “non l’abbiamo avuto all’inizio dei saldi, perché purtroppo con la crisi le promozioni sono partite molto tempo prima e quindi la gente era già abituata ad avere degli sconti importanti”.

Maluccio quindi i saldi estivi, ma si spera ancora nello Sbaracco, uno degli appuntamenti più amati da cittadini e visitatori, in programma nel week end del 6-7 settembre. L’iniziativa offre “un’occasione per vivere un weekend all’insegna del divertimento e dello shopping conveniente” sostengono gli organizzatori.

Durante l’evento, le vie del centro si trasformeranno in un vivace mercato a cielo aperto: i commercianti avranno la possibilità di esporre i loro prodotti anche all’esterno dei negozi, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che animerà il cuore di Cremona. sb

