Sono 16.383 gli studenti che il prossimo 12 settembre torneranno sui banchi delle scuole superiori della provincia di Cremona, per dare il via all’anno scolastico 2025/2026.

La scuola che ha ricevuto il maggior numero di iscrizioni è l’Iis Torriani di Cremona, dove approderanno 1.968 studenti. Seguono l’Iis. Galilei di Crema (1.762) e il Pacioli, con 1.432 studenti. E ancora, restando a Crema, allo Sraffa tornano sui banchi 1.390 ragazzi, mentre al Munari sono 1.188 e al Racchetti – Da Vinci 1.130.

Tornando a Cremona, si contano 1.085 alunni per il liceo delle scienze umane Anguissola, 1.068 per l’Aselli, 987 per il Ghisleri – Beltrami e 966 all’Einaudi. Passando a Casalmaggiore, il Romani avrà 961 studenti. Le scuole con meno iscritti sono a Cremona: 905 allo Stanga, 868 allo Stradivari e 673 al Manin.

Da calendario regionale, le lezioni termineranno l’8 giugno 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia. lb

LA TABELLA

© Riproduzione riservata