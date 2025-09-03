Scuole superiori, oltre 16mila
studenti tornano in aula
Sono 16.383 gli studenti che il prossimo 12 settembre torneranno sui banchi delle scuole superiori della provincia di Cremona, per dare il via all’anno scolastico 2025/2026.
La scuola che ha ricevuto il maggior numero di iscrizioni è l’Iis Torriani di Cremona, dove approderanno 1.968 studenti. Seguono l’Iis. Galilei di Crema (1.762) e il Pacioli, con 1.432 studenti. E ancora, restando a Crema, allo Sraffa tornano sui banchi 1.390 ragazzi, mentre al Munari sono 1.188 e al Racchetti – Da Vinci 1.130.
Tornando a Cremona, si contano 1.085 alunni per il liceo delle scienze umane Anguissola, 1.068 per l’Aselli, 987 per il Ghisleri – Beltrami e 966 all’Einaudi. Passando a Casalmaggiore, il Romani avrà 961 studenti. Le scuole con meno iscritti sono a Cremona: 905 allo Stanga, 868 allo Stradivari e 673 al Manin.
Da calendario regionale, le lezioni termineranno l’8 giugno 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia. lb
LA TABELLA