3 Set 2025 Molestie alla commessa: interrogato
36enne nigeriano. Resta in carcere
3 Set 2025 Mezzo pesante contro auto a
Pescarolo: feriti i due conducenti
3 Set 2025 Sicurezza, in via Decia si
sperimenta la “strada scolastica”
3 Set 2025 Scuole superiori, oltre 16mila
studenti tornano in aula
3 Set 2025 Maltempo, da Lombardia 130mila
euro a territorio Cremonese
Tg Economia – 3/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Con il calo dello spread per l’Italia un tesoretto da 13 miliardi
– Per l’economia italiana settembre si apre con il riconoscimento della BCE
– Formula 1, non solo sport. L’indotto vale 192 mln
– Bonus tredicesima, come recuperarlo nel 730
abr/gsl

