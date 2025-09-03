Video Pillole
Tg Economia – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Con il calo dello spread per l’Italia un tesoretto da 13 miliardi
– Per l’economia italiana settembre si apre con il riconoscimento della BCE
– Formula 1, non solo sport. L’indotto vale 192 mln
– Bonus tredicesima, come recuperarlo nel 730
abr/gsl
