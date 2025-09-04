L’impresa cremonese Martino Rossi è una delle 12 Pmi campioni del Made in Italy, che prende parte ad una esclusiva missione di Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti, San Francisco, rivolta alle eccellenze imprenditoriali che puntano a sviluppare relazioni industriali e strategiche all’estero e negli Usa.

La storica azienda Martino Rossi, leader nel settore agroalimentare, è specializzata nella produzione, lavorazione e trasformazione di legumi e cereali da filiere controllate, senza allergeni con un processo 100% naturale

“Oggi confermiamo e rafforziamo il nostro ruolo di accompagnamento del sistema della piccola e media impresa italiana, traducendo in azione i piani delle Pmi verso nuovi traguardi di sviluppo e di traiettorie internazionali” commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. “La Silicon Valley è un ambiente unico per sviluppare relazioni industriali e strategiche negli USA, grazie alla collaborazione con Innovit e ad un ecosistema di partner unico al mondo.

Il nostro è un sostegno continuo, dal 2020 abbiamo erogato alle PMI italiane 11 miliardi di euro di finanziamenti per internazionalizzazione ed export, oltre 8 miliardi di euro di finanza strutturata, nonché accompagnato 35 operazioni di finanza straordinaria tra M&A e Ipo”.

