Sabato 6 settembre, alle ore 9.30, presso l’Ufficio del Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, si terrà un incontro istituzionale con una delegazione del Partito Radicale e la Garante provinciale dei diritti delle persone private della libertà personale, Ornella Bellezza.

Il Presidente Mariani ha fortemente voluto questo momento di confronto alla luce dei recenti fatti avvenuti presso la Casa Circondariale di Cremona, segnalati dalla delegazione radicale composta da Maria Antonietta Farina Coscioni, già parlamentare e presidente dell’Istituto Luca Coscioni, da Maria Teresa Molaschi, dirigente di comunità, e da Gino Ruggeri.

La delegazione, lo scorso 15 agosto, aveva effettuato una visita alla struttura penitenziaria, accompagnata dalla dirigente in missione comandante Letizia Tognali e dall’assistente capo Adriano Botti. Nel corso della visita erano emerse criticità legate alla condizione detentiva e all’organizzazione interna del complesso penitenziario.

L’incontro di sabato rappresenta la prosecuzione di un dialogo già avviato: la Garante provinciale, Ornella Bellezza, aveva infatti prontamente fornito alla delegazione una prima risposta scritta. Un ulteriore confronto, alla presenza del Presidente della Provincia, consentirà di approfondire la tematica, con l’obiettivo di stimolare le autorità competenti a mettere in atto azioni concrete per affrontare le problematiche segnalate e migliorare le condizioni della comunità penitenziaria.

Con questa iniziativa, il Presidente Roberto Mariani intende riaffermare l’attenzione e la sensibilità della Provincia di Cremona verso i diritti delle persone private della libertà personale, nella convinzione che il rispetto della dignità umana rappresenti un principio fondamentale e irrinunciabile.

