Fede, Brachino “Emilio è stato il nostro maestro”

MILANO (ITALPRESS) – Emilio Fede “è stato il nostro maestro. Ci ha insegnato la TV. A me ha insegnato cosa è un anchorman. Abbiamo aperto la stagione dei telegiornali. Senza Fede, Mentana sarebbe arrivato 10 anni dopo perché ha creato la cultura, la struttura produttiva e il meccanismo di un telegiornale. Per me è stato un maestro e un amico”. Così Claudio Brachino ha ricordato la figura di Emilio Fede, scomparso due giorni fa l’età di 94 anni, A margine dei funerali tenutisi a Segrate nel milanese.

xh7/tvi/mca2