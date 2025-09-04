Ultime News

4 Set 2025 Furti beni liutari, Perrone:
"Importanti segnalazioni dei liutai"
4 Set 2025 Ferraroni: da Industriali iniezione
di ottimismo per un autunno difficile
4 Set 2025 Lindbergh Spa acquista
Termotecnica Monzese srl
4 Set 2025 Studio Inail: crescono le morti
sul lavoro in provincia di Cremona
3 Set 2025 Botte a colpi di arti marziali
Coinvolto campione mondiale
Economia

Lindbergh Spa acquista
Termotecnica Monzese srl

La sede di Lindberg a Pescarolo
Fill-1

Lindbergh Spa, gruppo cremonese, ha dato seguito, come già preannunciato, al closing dell’operazione di acquisizione dell’azienda Termotecnica Monzese Srl.

L’operazione, effettuata attraverso la società controllata Smit Srl, è relativa all’acquisto del 100% di Termotecnica Monzese Srl, realtà storica della provincia di Monza e della Brianza.

Per questa operazione sono stati corrisposti per cassa 330.000 euro, che si aggiungono ai 70.000 già versati a titolo di caparra al momento della sottoscrizione dell’accordo preliminare. L’importo residuo, pari a 600.000 euro, oltre a Pfn stimata in 80.000 euro, sarà versato in 8 rate semestrali a decorrere dal 28/02/2026.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...