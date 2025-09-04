Economia
Lindbergh Spa acquista
Termotecnica Monzese srl
Lindbergh Spa, gruppo cremonese, ha dato seguito, come già preannunciato, al closing dell’operazione di acquisizione dell’azienda Termotecnica Monzese Srl.
L’operazione, effettuata attraverso la società controllata Smit Srl, è relativa all’acquisto del 100% di Termotecnica Monzese Srl, realtà storica della provincia di Monza e della Brianza.
Per questa operazione sono stati corrisposti per cassa 330.000 euro, che si aggiungono ai 70.000 già versati a titolo di caparra al momento della sottoscrizione dell’accordo preliminare. L’importo residuo, pari a 600.000 euro, oltre a Pfn stimata in 80.000 euro, sarà versato in 8 rate semestrali a decorrere dal 28/02/2026.
