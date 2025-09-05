America Week – Episodio 31





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Anche questa settimana americana mostra come Donald Trump spinge ogni giorno i confini del potere, convinto che alla fine sarà la Corte Suprema – la “sua” Corte Suprema – a legittimare ogni mossa. Partiamo da Chicago. Trump ha ribadito che è pronto a inviare la Guardia Nazionale nella metropoli “in mano al crimine”. Ma un giudice federale in California ha appena stabilito che lo schieramento dei soldati a Los Angeles, quest’estate, era illegale. Nella sua sentenza, il giudice Charles Breyer ha scritto: “L’amministrazione Trump ha violato volontariamente il Posse Comitatus Act, che limita severamente l’uso dei militari per l’applicazione della legge interna”. Una decisione che segna il confine tra ordine pubblico e autoritarismo. Ma Trump non si ferma

e confida nel verdetto finale dei giudici supremi. È la sua strategia: forzare, forzare, e aspettare che lassù qualcuno gli

dia ragione.

