Festa dell’Unità, l’edizione 2026 alle Colonie Padane punta sul confronto politico

Torna la Festa dell’Unità e quest’anno raggiunge un traguardo importante: l’81sima edizione. A presentare l’appuntamento è stato Roberto Galletti, segretario cittadino del Partito Democratico, che ha illustrato le novità della manifestazione.

“Quest’anno sarà l’81esima edizione della Festa dell’Unità e sarà ancora una volta una festa diversa rispetto alle precedenti. La realizzeremo in una location differente, le Colonie Padane, un luogo che tutti conosciamo e che riteniamo adatto a ospitare questa iniziativa”. Tra le principali novità ci sarà una maggiore attenzione al dibattito e all’approfondimento politico. “Ci confronteremo molto dal punto di vista politico – ha puntualizzato Galletti. Ci sarà anche un’offerta gastronomica e musicale un po’ diversa dal solito. Abbiamo scelto di organizzare la festa a fine settembre: sarà ancora possibile stare all’aperto, discutere e trascorrere del tempo insieme”.

Per il segretario del Pd cittadino, il confronto politico rappresenterà l’elemento caratterizzante dell’edizione 2025. “Questo sarà l’aspetto centrale. Per noi rappresenta un momento significativo di confronto in vista delle prossime tornate elettorali. Avremo occasioni di approfondimento sia con ospiti di livello nazionale sia con protagonisti del territorio”.

Il programma prevede tavoli di confronto dedicati in particolare ai temi dell’amministrazione locale. “Apriremo tavoli di confronto dedicati soprattutto ai temi dell’amministrazione locale – continua Galletti . Saranno appuntamenti nell’orario dell’aperitivo, momenti informali nei quali sarà possibile stare insieme, mangiare e bere qualcosa, ma anche discutere e approfondire questioni che riguardano direttamente la città”.

In serata, invece, spazio agli ospiti di caratura nazionale. “In prima serata sarà sempre presente un ospite o un relatore di profilo nazionale per affrontare temi di politica regionale e nazionale, offrendo così un quadro più ampio delle sfide che abbiamo di fronte”. Gli organizzatori stanno già lavorando alla definizione del parterre degli ospiti. “Abbiamo contattato diverse personalità. Daremo notizie più precise nelle prossime settimane con un’apposita conferenza stampa. Posso però anticipare che saranno presenti profili importanti”. La Festa dell’Unità si svolgerà a fine settembre: “La Festa dell’Unità si svolgerà il 24, 25 e 26 settembre. Invitiamo tutti i cittadini a tenersi liberi e a partecipare”.

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