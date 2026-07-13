Premio letterario Città di Cremona, record di iscritti all’edizione 2026 sul tema Legami

Successo per l’edizione 2026 del Premio Letterario “Città di Cremona – Lo Studiolo” che registra un record di partecipanti: il concorso, riservato a scrittrici e scrittori fino a 35 anni, ha chiuso il 30 giugno le iscrizioni e ora la giuria presieduta da Paolo Gualandris e composta da Marta Compiani, Francesca Gosi e Marina Volonté, si è riunita per fare il punto: sono 76 i racconti inviati rispetto ai 32 dell’edizione precedente, inoltre le provenienze denotano come stia assumendo rilievo nazionale.

Dopo i temi degli scorsi anni “Futuro”, “Libertà”, “Radici”, “Vuoto” e “Potere”, stavolta è “Legami” lo spunto capace di stimolare la creatività dei giovani autori e al contempo dare a giuria e lettori uno spaccato culturale e sociologico del nostro tempo.

Le opere saranno valutate per contenuto, originalità espressiva e capacità di trasmettere emozioni, poi la premiazione è prevista il 21 novembre contestualmente alla presentazione del volume che racchiude i 12 racconti migliori; saranno assegnati il Primo Premio Assoluto del valore di 1.500,00 euro e il Premio Speciale da 500,00 euro riservato alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il concorso, promosso come di consueto dalla casa editrice “Cremonabooks” e dall’associazione “Lo Studiolo”, nel 2026 ricorda Elisabetta Carutti che per lungo tempo è stata anima e sostenitrice dell’associazione.

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