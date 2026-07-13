Verde urbano, il Comune investe: 915 mila euro per alberi, parchi e riqualificazioni

Cremona punta sulla forestazione urbana e sulla riqualificazione del patrimonio verde cittadino. L’Amministrazione comunale ha presentato due nuovi interventi inseriti nel più ampio percorso di rigenerazione ambientale della città, per un investimento complessivo di 915mila euro: il primo riguarda la riqualificazione delle aree verdi e dei viali alberati urbani per 800mila euro, il secondo la riqualificazione dell’area di via Castellalto, nell’ambito del progetto Parkway, per 115mila euro.

La presentazione è avvenuta lunedì mattina a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Andrea Virgilio, dell’assessora all’Ambiente Simona Pasquali, dell’assessore alle Opere pubbliche Paolo Carletti, del dirigente del Settore Verde Pubblico Emanuele Stoppa, della funzionaria Shazime Curo e degli agronomi Andrea Scandolara e Gabriele Panena, autori dei progetti. Gli interventi si inseriscono nel programma di riqualificazione ambientale che coinvolge anche aree come i giardini Giovanni Paolo II di piazza Roma, piazza Giovanni XXIII, piazza Lodi e il parco del Vecchio Passeggio.

“Questi progetti rappresentano un passaggio strategico nel percorso con cui stiamo ripensando il verde urbano come una vera infrastruttura pubblica, indispensabile per migliorare la qualità della vita, tutelare la salute delle persone e rendere la città più preparata ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici”, ha spiegato il sindaco Andrea Virgilio. “Non si tratta semplicemente di piantare nuovi alberi o riqualificare aree verdi: stiamo costruendo una città più vivibile, più resiliente e più sostenibile, creando autentici polmoni verdi capaci di generare benefici ambientali, sociali e paesaggistici per tutta la comunità”. Il primo progetto prevede la messa a dimora di 850 nuovi alberi, la realizzazione di 14 nuove aree verdi e il rafforzamento delle alberature già presenti. L’analisi condotta dall’agronomo Andrea Scandolara ha censito il patrimonio arboreo comunale, composto da circa 15.390 alberi appartenenti a 185 specie o varietà diverse. La distribuzione, però, non è uniforme: alcuni quartieri presentano una maggiore presenza di alberature, mentre altri risultano più carenti. L’intervento interesserà prioritariamente le zone con minore dotazione arborea o maggiore pressione urbanistica, attraverso nuove piantumazioni, sostituzioni di esemplari non più idonei e il potenziamento dei filari stradali. “La scelta delle specie è stata effettuata sulla base di criteri agronomici, ecologici e paesaggistici, privilegiando essenze capaci di adattarsi alle condizioni urbane e garantire resilienza nel tempo”, viene spiegato nel progetto. Saranno utilizzate 100 diverse cultivar, di cui 59 già presenti sul territorio e 41 nuove introduzioni, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e ridurre la vulnerabilità del patrimonio verde.

L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine del 2026. Il secondo intervento riguarda invece l’area di via Castellalto, nell’ex vivaio comunale a ridosso della tangenziale, individuata dal Piano Comunale del Verde come elemento strategico della Parkway cittadina, ovvero la fascia verde di collegamento tra città e campagna. Il progetto prevede la riqualificazione di un primo lotto di circa 5mila metri quadrati attraverso la creazione di una fascia alberata con funzione di mitigazione ambientale e di connessione ecologica. Nell’area sono stati censiti 175 alberi e arbusti, alcuni dei quali saranno conservati e valorizzati, mentre altri verranno sostituiti per migliorare la qualità complessiva dello spazio. L’obiettivo è trasformare una zona oggi poco fruibile in un nuovo spazio pubblico dedicato a relax, gioco, attività didattiche e valorizzazione della biodiversità. “Il verde urbano rappresenta un valore urbanistico imprescindibile per una città che non gode certo di situazioni climatiche favorevoli e diventa pertanto un obiettivo primario rendere sempre più verde la nostra città, dandole così un aspetto sempre più gentile”, ha dichiarato l’assessore alle Opere pubbliche Paolo Carletti. “L’Amministrazione sta trattando il verde come infrastruttura della città. Con tutte le problematiche che i bilanci comunali stanno attraversando, abbiamo oltre 3 milioni di euro destinati alla manutenzione del verde”, ha aggiunto l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali. “Oggi abbiamo presentato una riqualificazione ambientale che riguarda la ripiantumazione di filari con essenze capaci di convivere nel contesto urbano e di restituire bellezza durante le stagioni. L’altro progetto a cui teniamo è la Parkway, a ridosso della tangenziale, dove gli alberi proteggeranno l’abitato rispetto agli effetti termici e alle emissioni”.

Secondo il Comune, gli interventi porteranno benefici in termini di riduzione delle isole di calore, miglioramento della qualità dell’aria, aumento della biodiversità e valorizzazione degli spazi pubblici. Un investimento che punta quindi a rafforzare il patrimonio naturale cittadino e a costruire una Cremona più verde e resiliente rispetto alle sfide climatiche future.

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