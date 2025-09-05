Automotive, Guidesi “Ue cambi passo prima che settore muoia”

MILANO (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha deciso di escludere l’Automotive Regions Alliace (ARA) dal tavolo per discutere il futuro dell’automotive convocato a Bruxelles dalla stessa Commissione per il prossimo 12 settembre. Noi avevamo chiesto di partecipare a nome di tutte le regioni che coordiniamo, 40 a livello europeo. Le motivazioni per cui ci è stata negata la presenza spero che non siano quelle che ci hanno scritto, perché se è una questione di tempistiche per quanto riguarda gli interventi da mettere in atto allora siamo davvero messi male”. A sottolinearlo è l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia e presidente dell’Automotive Regions Alliance, Guido Guidesi.

xm4/col3/mca2