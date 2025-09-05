Nei giorni scorsi, in seguito alle segnalazioni ricevute e dopo i periodici controlli che avvengono all’indomani di intense precipitazioni, i tecnici del Servizio Mobilità e di Aem Spa hanno compiuto alcuni sopralluoghi nei corsi dei quali è stata verificata una criticità sulla via Passolombardo, all’altezza del sovrappasso della via Postumia.

A causa del dilavamento dovuto alle recenti forti precipitazioni si è infatti verificato un cedimento della banchina destra, in direzione Gerre de’ Caprioli, in corrispondenza del muro d’ala del sovrappasso. Per questo motivo si rende necessario mettere in sicurezza quel tratto di strada e procedere poi al ripristino dell’asfaltatura.

Nel frattempo l’area è stata transennata e da lunedì 8 settembre inizieranno i lavori che si protrarranno per dieci giorni lavorativi durante i quali verranno svolte le opportune verifiche su tutta la struttura. Per l’intera durata dell’intervento verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

© Riproduzione riservata