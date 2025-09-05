Fermato a Trieste pakistano per associazione con finalità terrorismo

TRIESTE (ITALPRESS) – Questa mattina i Ros del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste coadiuvati in fase esecutiva dal personale del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste e da Squadre Operative di Supporto del 13° ReggimentoCarabinieri Friuli – Venezia Giulia, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla DDA di Trieste, nei confronti di un cittadino di origine pakistana, gravemente indiziato dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere, con le aggravanti dell’apologia riguardante delitti di terrorismo e di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici.

Fonte video: Carabinieri