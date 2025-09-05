Oltre 7mila euro sono stati raccolti durante la manifestazione Gaza nostra ostinazione svoltasi sabato 30 agosto a Bozzolo, e già sono stati inviati al patriarca latino di Gerusalemme, il card. Gianbattista Pizzaballa. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi.

La raccolta di 7.137,39 euro è una risposta concreta al desiderio di assicurare l’arrivo di aiuti umanitari, cibo, acqua, medicinali ad una popolazione stremata, come ha raccontato il cardinale Pizzaballa durante la diretta video nella chiesa parrocchiale di Bozzolo. L’obiettivo, infatti, è tenere aperti i canali di rifornimento verso la Striscia, al momento limitati in quanto “zona di guerra”.

A illustrarlo, durante una conferenza stampa, don Umberto Zanaboni, incaricato per la Pastorale missionaria e vicepostulatore della Causa di beatificazione di don Mazzolari. Insieme a lui erano presenti anche Marco Pezzoni (Tavola della pace di Cremona), Stefano Prandini e Maria Luisa Paroni (Tavola della pace Oglio Po), Caterina Di Francesco (Rete Mantova per la pace), Pinuccia Gorlani (gruppo “Restiamo umani” della Bassa Bresciana).

Tra le prime decisioni assunte dai promotori c’è la richiesta ai Comuni di pronunciarsi sul destino di Gaza e di promuovere una significativa raccolta fondi e coordinarsi come enti locali per la pace.

Altra scelta assunta è stata l’adesione alla Giornata di mobilitazione nazionale a sostegno della Global Sumud Flottilla, partita a Cremona, lungo le rive del Po, proprio nel pomeriggio di giovedì 4 settembre, attraverso la Campagna “Da ogni fiume ad ogni mare”.

Le iniziative intraprese nel mese di settembre cercheranno di avere due caratteristiche: concretezza rispetto all’aiuto a Gaza e pieno sostegno, politico e giuridico, al diritto del popolo palestinese di vivere e abitare nella propria terra, di ricostruire Gaza, di non essere né cacciato né deportato, come stabilisce il Diritto internazionale.

