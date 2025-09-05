Arriva Italia investirà 4,5 milioni di euro nei prossimi 5 anni sul territorio cremonese per il rinnovo della propria flotta di autobus. L’investimento complessivo per tutti gli autobus di Arriva, in tutte le province in cui opera, è pari a 156 milioni nel periodo 2025-2029.

Ad annunciarlo, a margine dei lavori del Workshop Ambrosetti di Cernobbio, è stato Angelo Costa, managing director dell’azienda.

“Arriva Italia conferma il proprio impegno negli investimenti per la sostenibilità, con particolare attenzione al rinnovo della flotta: entro la fine del 2025, il 100% della flotta sarà costituita da mezzi di classe non inferiore a euro 5 e il 40% dei mezzi sarà “clean”, una quota destinata a crescere costantemente nel prossimo futuro” ha detto.

“L’Italia resta un mercato strategico per il Gruppo Arriva, che ha tracciato un piano di sviluppo ambizioso con l’obiettivo di raddoppiare la propria presenza nel Paese nei prossimi anni” ha evidenziato Costa.

“Un progetto che genererà nuove opportunità per i passeggeri, prospettive di crescita per i dipendenti e valore per l’azienda, sostenendo al tempo stesso la transizione verso servizi pubblici sempre più sostenibili”.

