Primo caso umano di contagio da West Nile Virus confermato in provincia di Cremona. Il dato emerge dal bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità che è stato pubblicato in queste ore, secondo cui il primo caso, con presenza di febbre ma senza sintomi neuro-invasivi, si è verificato sul nostro territorio nella settimana scorsa.

Sono dunque 72 i nuovi contagi sul territorio italiano, per un totale di 502 (erano 430 nel precedente bollettino). Di questi, 226 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. In Lombardia sono stati 16 in tutto. Tra i casi confermati sono stati notificati 33 decessi, di cui uno nella nostra Regione.

La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate, è pari al 14,6% (nel 2018 era al 20%, nel 2024 al 14%).

Il virus in provincia di Cremona era già stato identificato in un pool di zanzare ancora all’inizio dell’estate. Ora, restando nel campo degli animali, è comparso anche negli uccelli-bersaglio (cornacchia).

La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del WNV in Molise, Sicilia, Veneto, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania e Lombardia.

Le analisi molecolari hanno confermato la circolazione del WNV Lineage 1 e 2.

Le province con dimostrata circolazione del WNV salgono a 63, appartenenti a 16 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata