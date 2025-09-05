West Nile, primo contagio
sull'uomo nel nostro territorio
Primo caso umano di contagio da West Nile Virus confermato in provincia di Cremona. Il dato emerge dal bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità che è stato pubblicato in queste ore, secondo cui il primo caso, con presenza di febbre ma senza sintomi neuro-invasivi, si è verificato sul nostro territorio nella settimana scorsa.
Sono dunque 72 i nuovi contagi sul territorio italiano, per un totale di 502 (erano 430 nel precedente bollettino). Di questi, 226 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. In Lombardia sono stati 16 in tutto. Tra i casi confermati sono stati notificati 33 decessi, di cui uno nella nostra Regione.
La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate, è pari al 14,6% (nel 2018 era al 20%, nel 2024 al 14%).
Il virus in provincia di Cremona era già stato identificato in un pool di zanzare ancora all’inizio dell’estate. Ora, restando nel campo degli animali, è comparso anche negli uccelli-bersaglio (cornacchia).
La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del WNV in Molise, Sicilia, Veneto, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania e Lombardia.
Le analisi molecolari hanno confermato la circolazione del WNV Lineage 1 e 2.
Le province con dimostrata circolazione del WNV salgono a 63, appartenenti a 16 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Laura Bosio