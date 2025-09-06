Nuovo episodio di violenza a Cremona; vittima un 55enne, aggredito al termine di una lite e finito in ospedale in codice verde.

I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di sabato, in un locale di via Cimitero: l’uomo, una volta entrato nel bar, avrebbe iniziato ad importunare i clienti, nonostante la ripetuta richiesta di allontanamento da parte dei gestori. Dopo aver continuato ad infastidire la clientela l’uomo è stato aggredito da uno dei presenti, che avrebbe colpito il 55enne con un pugno in faccia provocandogli un taglio.

Ad intervenire sul posto, insieme ai sanitari e ad un’ambulanza, anche una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri di Cremona; il presunto aggressore, che era nel frattempo uscito dal bar, è stato individuato.

La vittima è stata portata per accertamenti in codice verde all’Ospedale Maggiore di Cremona.

© Riproduzione riservata