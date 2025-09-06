Si rinnova con successo l’appuntamento con la Sagra dello Scalogno a Castelvetro Piacentino. Quest’anno si festeggiano i dieci anni della manifestazione, che celebra uno dei prodotti agricoli d’eccellenza, tanto versatile e apprezzato in cucina.

Stand gastronomici con i tipici piatti piacentini, espositori, musica e spettacoli. Venerdì sera, protagonisti la musica dal vivo di Diego Favagrossa e il cabaret di Max Pisu, con Max Pieriboni e Gigi Rock.

E ora si attende il gran finale: sabato alle 21 in scena l’orchestra Rodigini, domenica alle 11:45 lo show cooking con Daniele Persegani, poi in serata si balla con Beppe Maccagni.

“Siamo giunti a un traguardo molto importante – raccontano dalla ProLoco – la decima edizione della Sagra dello Scalogno e il decimo anno della Pro Loco di Castelvetro. Quest’anno, quindi, celebriamo due ricorrenze significative, e siamo davvero orgogliosi di ciò che abbiamo costruito. C’è sempre tantissima gente ai nostri eventi, e non possiamo che essere fieri del lavoro svolto in questi anni e di come lo scalogno sia arrivato lontano, diventando conosciuto non solo qui a Castelvetro, ma anche in tutto il territorio circostante. Ringraziamo di cuore tutti per questo traguardo raggiunto. Vi aspettiamo anche sabato, con l’orchestra dei Rodigini, e domenica, si parte alle ore 10:30 con l’inaugurazione ufficiale della Sagra. Alle 11:45 ci sarà lo show cooking di Daniele Persegani, seguito dal pranzo della Pro Loco. Nel pomeriggio proseguiremo con la Festa delle Associazioni, e alla sera si balla ancora il liscio con Beppe Maccagni.”

