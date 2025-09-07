Da “Nottetempo” a “Scacciapensieri”, passando per “Estranei” e “Futuri possibili“.

In piazza del Comune a Cremona nella serata di sabato si è cantato e ballato insieme a Franco126, cantautore romano classe 1992 molto amato tra i giovani e non solo.

A partecipare al concerto, ultimo appuntamento della rassegna “Tanta Robba Festival live Sotto il Torrazzo 2025“, oltre mille persone arrivate nella città del Violino letteralmente da tutt’Italia: Verbania e Caserta ma anche le più “vicine” Milano, Brescia e Bergamo, solo per citare alcune delle località di provenienza.

Al secolo Federico Bertollini, Franco126 è un cantautore e rapper romano; lo scorso marzo è uscito il suo terzo album “Futuri possibili“, che fa seguito ai precedenti “Multisala” (2021) e “Stanza singola” (2019).

Artista dalle sonorità dolci e a tratti melanconiche, vanta nella sua carriera collaborazioni con numerosi artisti di fama nazionale come Marco Mengoni (con il brano da milioni di ascolti “Un’altra storia”), Fulminacci, Elisa, Tommaso Paradiso e Carl Brave, con il quale ha fondato un gruppo nel 2017. Genere indie, anche se nel corso degli anni il suo stile è cambiato e di volta in volta maturato, pur mantenendo il suo inconfondibile accento romano.

A fare da cornice allo spettacolo, la sempre caratteristica Piazza del Comune di Cremona, con l’inconfondibile Torrazzo.

E a tal proposito, l’artista con la sua band non si è sottratto ad un particolare omaggio alla Cremonese: il bassista è infatti salito sul palco verso la fine con la maglia grigiorossa, numero 10, nome “Jamie Vardy“.

Al termine degli oltre 90 minuti dell’evento, “Franchino” non si è sottratto al ringraziamento dei fan, con foto e autografi.

Franco126 ma non solo. Ad aprire il concerto è stata infatti un’altra artista di fama nazionale: Joan Thiele, già vincitrice di un David di Donatello nel 2023 e tra i partecipanti all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Eco“.

La serata va a chiudere l’edizione 2025 del Tanta Robba Festival, kermesse musicale organizzata dall’associazione “Gli Amici di Robi” che, ogni anno, porta in città personaggi, artisti e cantanti di livello nazionale.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata