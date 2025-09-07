Cronaca
Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni
I sorrisi per Camilla non si perdono mai. A dimostrarlo il successo della giornata dedicata alla piccola Camilla Vezzoni, scomparsa a soli 5 anni dopo una serie di problemi di salute che l’hanno afflitta fin dalla nascita, ma che non le hanno mai rubato il sorriso.
Alla fattoria didattica Maghenzani sede dell’Agrinido Piccoli Frutti una giornata di divertimento e solidarietà per raccogliere fondi a favore di Abe Brescia e Dal Naso al Cuore Cremona.
Oltre al ballo e alle attività manuali anche il teatro per i più piccoli e l’educazione agli interventi di primo soccorso.
Il servizio di Eleonora Busi
© Riproduzione riservata