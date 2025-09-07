Ultime News

7 Set 2025 Episodi violenti in città, prefetto:
"Situazione sotto controllo"
7 Set 2025 Corte de' Cortesi nella mappa
globale con OpenStreetMap
7 Set 2025 Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni
7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
Cronaca

Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni

Alcuni momenti della giornata
Fill-1

I sorrisi per Camilla non si perdono mai. A dimostrarlo il successo della giornata dedicata alla piccola Camilla Vezzoni, scomparsa a soli 5 anni dopo una serie di problemi di salute che l’hanno afflitta fin dalla nascita, ma che non le hanno mai rubato il sorriso.

Alla fattoria didattica Maghenzani sede dell’Agrinido Piccoli Frutti una giornata di divertimento e solidarietà per raccogliere fondi a favore di Abe Brescia e Dal Naso al Cuore Cremona.

Oltre al ballo e alle attività manuali anche il teatro per i più piccoli e l’educazione agli interventi di primo soccorso.

Il servizio di Eleonora Busi

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...