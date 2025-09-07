Cremona è la 26esima provincia italiana per contributi Irpef versati allo Stato. A fotografare la situazione è un recente report dell’Ufficio Studi della della Cgia di Mestre (su dati 2023), che fotografa la situazione reddituale e contributiva di tutte le province italiane. Si parla di un prelievo medio di 5.639 euro per contribuente.

Dunque, il nostro territorio si colloca nella fascia alta della classifica. Chi paga la maggior parte delle tasse, sempre secondo il report, sono i lavoratori dipendenti (152.020). Seguono i pensionati, che comunque sul territorio sono molto numerosi (99.445). Esiguo il numero dei lavoratori autonomi (9.183), mentre i redditi da partecipazione vengono pagati da 12.625 contribuenti. In tutto contribuiscono a pagare le tasse 269.987 cittadini.

D’altro canto, i cremonesi sono anche al 22esimo posto per reddito percepito: mediamente, 26.326 euro all’anno, decisamente superiore alla media nazionale (24.829 euro).

IN LOMBARDIA

Guardando alle altre province lombarde, il territorio più ricco e maggiormente tassato è il Milanese, dove i cittadini percepiscono mediamente 33.604 euro e ne pagano 8.846 in irpef. Seguono la provincia di Monza e Brianza, con 29.455 euro di redditi dichiarati e 6.908 di tasse, e quella di Lecco (28.879 euro di reddito e 6.572 di Irpef).

Ma ci sono anche territori in cui si paga meno di Cremona, come la provincia di Sondrio, dove in media si percepiscono 24.224 euro e si pagano 5.165 euro.

