Ultime News

7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
7 Set 2025 Marinai scormparsi in mare:
commemorazione a Cremona
7 Set 2025 Storia e sapori: il Palio di Isola
celebra il viaggio medievale
7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
Cronaca

Marinai scormparsi in mare:
commemorazione a Cremona

La sede di Anmi Cremona
Fill-1

Martedì 9 settembre (ore 18.30) si terrà a Cremona la cerimonia commemorativa in occasione della Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare, presso il Monumento al Marinaio ed ai Caduti del Mare in Largo Marinai d’Italia, promossa da

La ricorrenza, istituita per ricordare marinai, militari e civili, che hanno perso la vita in mare sarà dedicata in particolare ai 1700 caduti del 9 settembre 1943, data dell’affondamento della Corazzata Roma, dell’Incrociatore Vivaldi e dell’Incrociatore Da Noli, rispettivamente con 1391 vittime sulla Roma e 60–90 sul Vivaldi.

Saranno presenti le principali autorità e rappresentanze istituzionali civili e militari, le associazioni d’arma e di servizio della provincia di Cremona, ed altre figure di rilievo del territorio che ufficialmente hanno aderito all’invito. 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...